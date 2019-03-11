Куницкая — о переломе носа: физически боли не ощущаю

Вчера, 10 марта, в Вичите (штат Канзас, США) прошёл турнир UFC Fight Night 146. Главным событием вечера стал поединок в тяжёлом весе между Дериком Льюисом и Джуниором дос Сантосом.



В предварительном карде турнира выступила российский боец UFC Яна Куницкая. Она единогласным решением судей победила Марион Рено. В ходе поединка Куницкая получила перелом носа. Яна прокомментировала своё состояние.

«Слишком много крови последние дни. Нужно больше позитива. Не терпится вернуться в зал. В эти дни ваша поддержка важна как никогда. Физически я не ощущаю боли, но осознание вынужденного перерыва расстраивает меня. Несмотря ни на что, смотрим в будущее с оптимизмом», — написала Куницкая в «Инстаграме».