Кандидат в президенты США критикует UFC за низкие гонорары бойцам

Кандидат в президенты США от Демократической партии Эндрю Янг считает, что UFC несправедливо относится к своим бойцам.

«Бойцы ММА в UFC получают только 10-15% от дохода компании против приблизительно 50% в других видах спорта. Я приму в ММА Акт Али и помогу бойцам объединиться. Увольнение Лесли Смит, когда её соперница не сделал вес — очевидная репрессия. Дэна Уайт должен перестать хвастаться доходами. Ариэль Хельвани, вероятно, не хочет касаться этой темы, потому что он работает на ESPN, который транслирует UFC. Жаль, потому что он, похоже, знает, как всё на самом деле. Как можно постоянно тусить с бойцами и не знать?» — заявил Янг в «Твиттере».

Хельвани ему ответил:

«Смешно. Я говорил об этих проблемах задолго до того, как Вы обеспокоились ММА. Я ценю Ваш интерес к этой теме, но только то, что Вы беспокоитесь об этом сейчас, ещё не значит, что я должен реагировать на каждую Вашу попытку втянуть меня в публичное обсуждение. Удачи».

Эндрю продолжил дискуссию.

«Ты не знаешь, как давно я обеспокоен ММА, Ариэль. И ты явно неплохой парень. Я просто говорю, что тяжело поднимать эту тему, будучи на ESPN. Помню, как они уволили Билла Симмонса за критику NFL. Многие проработали в компании слишком мало, чтобы критиковать фундаментальные принципы. Позор. Объединение бойцов будет лучше для спорта в долгосрочной перспективе. Привлечет лучших бойцов, поднимет продажи, больше мейнстримовых звезд. Легче смотреть бои с чистой совестью», — написал Янг.