Источник: «Гран Канария» уволит Гарсию и поставит главным тренером Мартинеса

Руководство испанской баскетбольной команды «Гран Канария» приняло решение уволить 38-летнего главного тренера Виктора Гарсию. Об этом сообщает Eurohoops.

Гарсию сменит Педро Мартинес, который уже был главным тренером «Гран Канарии» в периоды с 2002 по 2005 и с 2009 по 2014 год.

Отмечается, что Гарсия не смог выполнить задачу владельцев клуба и вывести команду за пределы зоны вылета испанской лиги и улучшить своё положение в Евролиге. Вчера, 10 марта, «Гран Канария» обыграла «Тенерифе» в 22-м туре чемпионата Испании. Перед этим «Гран Канария» потерпела 10 поражений подряд в рамках национального чемпионата, в котором она занимает 14-е.место из 18.

Есть вероятность, что Гарсия останется в команде на другой должности.