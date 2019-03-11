Магомедшарипов хочет драться с победителем боя Алду — Волкановски

Российский полулегковес UFC Забит Магомедшарипов проанализировал ситуацию в его весовой категории и рассказал, с кем готов встретиться в следующем поединке.

«Полулёгкий дивизион всегда был конкурентным в UFC. В данный момент ситуация непонятная, чемпион [Макс Холлоуэй] переходит в другой вес, #2 [Брайан Ортега] и #5 [Ренато Мойкано] свои крайние бои проиграли, остаётся #1 [Алду] и #4 [Волкановски]. С #3 Фрэнки [Эдгаром] я не буду драться, потому что он — мой одноклубник.



Я никогда не выбирал себе соперников, дрался с теми, кого мне предлагали, и сейчас не собираюсь выбирать. 5-0 в UFC, и, думаю, победитель #1 против #4 был бы правильным решением», — написал Забит Магомедшарипов в «Инстаграме».