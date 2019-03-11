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А. Емельяненко: кто меня не любит — успокойтесь, вы мне тоже не нужны

А. Емельяненко: кто меня не любит — успокойтесь, вы мне тоже не нужны
Бокс/ММА / ММА

Российский боец ММА Александр Емельяненко обратился к своим критикам в социальных сетях.

«Кто меня не любит — успокойтесь, вы мне тоже не нужны», — написал в своём «инстаграме» Емельяненко.

Напомним, 1 марта Емельяненко припарковал автомобиль в неположенном месте и помешал эвакуаторщикам увезти машину. После этого попытался скрыться от полиции, но в результате спровоцировал ДТП, в которое были вовлечены ещё два автомобиля. Впоследствии оказалось, что Емельяненко находился в состоянии алкогольного опьянения.

За это суд Кисловодска приговорил Емельяненко к лишению водительских прав на 1,5 года и штрафу в размере 30 тыс. рублей. Причиной наказания стал отказ Емельяненко пройти медицинское освидетельствование по требованию сотрудников полиции после ДТП. Отягчающих обстоятельств суд не обнаружил. В вердикте отмечается, что Александр неоднократно нарушал правила дорожного движения, что подтверждено базой ГИБДД.

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