А. Емельяненко: кто меня не любит — успокойтесь, вы мне тоже не нужны

Российский боец ММА Александр Емельяненко обратился к своим критикам в социальных сетях.



«Кто меня не любит — успокойтесь, вы мне тоже не нужны», — написал в своём «инстаграме» Емельяненко.



Напомним, 1 марта Емельяненко припарковал автомобиль в неположенном месте и помешал эвакуаторщикам увезти машину. После этого попытался скрыться от полиции, но в результате спровоцировал ДТП, в которое были вовлечены ещё два автомобиля. Впоследствии оказалось, что Емельяненко находился в состоянии алкогольного опьянения.



За это суд Кисловодска приговорил Емельяненко к лишению водительских прав на 1,5 года и штрафу в размере 30 тыс. рублей. Причиной наказания стал отказ Емельяненко пройти медицинское освидетельствование по требованию сотрудников полиции после ДТП. Отягчающих обстоятельств суд не обнаружил. В вердикте отмечается, что Александр неоднократно нарушал правила дорожного движения, что подтверждено базой ГИБДД.