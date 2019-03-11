Адесанья: Макгрегор возвращается к тому мышлению, что было у его молодой версии

Боец UFC Исраэль Адесанья прокомментировал сравнения себя с Конором Макгрегором.



«Макгрегор? Что я ценю в нём и что меня вдохновляет — его любовь к боям. Поединки — это не только деньги, трансляции, их продажа, рейтинги, PPV и прочее. Я могу говорить только по тому, что я вижу в последнее время, но я вижу, что он возвращается к этому образу мышления.



Мы воины, мы настоящие гладиаторы. Современные крутые парни. Макгрегор возвращается к тому мышлению, что было у его молодой версии, когда он любил драться и побеждать всех и вся. У нас свои путешествия. В этом и красота ММА. Я дерусь и хочу, чтобы меня запомнили как лучшего. В таком случае деньги, рекорды и прочее придут ко мне сами», — приводит слова Адесаньи MMAFighting.