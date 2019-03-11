А. Яковлев: были мысли завершить карьеру в ММА из-за финансовых трудностей

Российский боец ММА Александр Яковлев в преддверии возвращения в UFC после двухлетнего перерыва рассказал, что у него бывали мысли завершить карьеру. Яковлев вернётся в октагон на турнире UFC в Санкт-Петербурге, его соперником станет Тиему Пакален.



«Работая в полиции, я думал постоянно о спорте. Телом я был на работе, а душой в спортивном зале. Поэтому, поработав полгода, я понял, что мне всё-таки нужно продолжать тренироваться и выступать. Думаю, для человека важно заниматься тем, что ему нравится. К сожалению, не всегда это получается. Но в тот момент у меня получилось сделать выбор в сторону любимого дела.



Бывали мысли завершить карьеру, но не потому, что проигрывал, а скорее из-за бытовых и финансовых трудностей. Но всегда как-то находились пути решения, и я продолжал заниматься.



Как справляюсь с поражениями и праздную победы? Поражения, конечно, неприятная вещь, но они не вгоняют меня в какую-то сильную депрессию. Поэтому особо справляться с ними не приходится. А победы праздную обычно каким-нибудь путешествием», — приводит слова Яковлева пресс-служба М-1.