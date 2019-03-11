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Блахович: UFC предлагала мне реванш с Густафссоном, но я отказался из-за травмы

Блахович: UFC предлагала мне реванш с Густафссоном, но я отказался из-за травмы
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Боец UFC Ян Блахович подчеркнул, что организация предложила ему поединок с Александром Густафссоном, но он отказался из-за травмы.

«На прошлой неделе мне позвонили из UFC и предложили провести реванш с Александром Густафссоном. Я прошёл медицинское обследование, по итогам которого врачи порекомендовали мне подлечить локоть. В итоге был вынужден отказаться от поединка. В любом случае, хотел бы пожелать удачи Густафссону и Энтони Смиту. Уверен, в скором времени мы всё равно встретимся», — приводит слова Яна Блаховича MMAMania.

Стоит отметить, что первый поединок Густафссона и Блаховича прошёл в 2016 году. Бой закончился победой Густафссона единогласным решением судей. Следующий бой Александр проведёт с Энтони Смитом 1 июня.

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Новости. Бокс/ММА