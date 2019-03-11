Чисора встретится с Гаши

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Дерек Чисора следующий поединок проведёт 20 апреля. Британец выступит на лондонской O2Arena, а его бой станет главным событием вечера профессионального бокса. Соперником Чисоры (29-9, 21 КО) станет малоизвестный Сенад Гаши (17-2, 17 КО), представляющий Германию, сообщает BoxingScene.

Для Чисоры предыдущий поединок сложился неудачно — в декабря 2018 года он досрочно проиграл Диллиану Уайту. На том же вечере бокса выступил и Гаши, который тогда также потерпел досрочное поражение, не справившись с Карлосом Такамом.

20 апреля на турнире в Лондоне выступит и экс-чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBA Regular Лукас Браун. Соперником австралийского ветерана станет Дэвид Аллен.