Следующим соперником Головкина может стать Шеремета

8 марта стало известно, что экс-чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин подписал контракт со стриминговой платформой DAZN. Согласно условиям договора спортсмен из Казахстана за 3 года проведёт 6 поединков. Первый из них запланирован на 8 или 16 июня 2019 года.

Соперник Головкина ещё не определён, но, вероятнее всего, им станет поляк Камиль Шеремета (19-0, 4 КО), сообщает Boxingnews24. 29-летний поляк ещё ни разу не боксировал в США. Предыдущий бой он провёл в минувшие выходные, 9 марта 2019 года. Тогда он победил Эндрю Франкильетти и защитил титул чемпиона Европы в среднем весе по версии EBU. На данный момент Шеремета занимает второе место в рейтинге по версии WBA.

Головкин минувший бой провёл в сентябре 2018 года, уступив Саулю Альваресу.