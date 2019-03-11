Хукер: намерен объединить все титулы в первом полусреднем весе

9 марта чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Морис Хукер во второй раз в карьере защитил титул, победив единогласным решением судей Микеля Ляпьера. После этого успеха Хукер заявил о готовности к объединительным поединкам.

«Я говорил, что я лучший и я снова это доказал. Теперь мне нужно отвезти пояс в родной Даллас. Хочу показать своим болельщикам шоу, которое они не забудут и продолжать шокировать мир своими способностями. Я готов к новым большим свершениям. Моя долгосрочная цель — объединить все титулы», — приводит слова Хукера BoxingScene.

Отметим, что большинство чемпионов в первом полусреднем весе на данный момент заняты выступлениями в турнире Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).