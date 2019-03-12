Головкин: надеюсь, что смогу провести все шесть боёв по контракту с DAZN

8 марта бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин подписал трёхлетний контракт на шесть боёв со стриминговой платформой DAZN. Выступая на пресс-конференции, посвящённой этому событию, и отвечая на вопрос о том, станет ли окончание партнёрства с DAZN одновременно и окончанием карьеры, Головкин ответил уклончиво.

«В первую очередь я надеюсь, что смогу провести все шесть боёв. В данный момент могу повторить, что чувствую себя здорово. Хотелось бы быть при такой компании, хотелось бы быть при деле. После шести боёв мы будем рассматривать дальнейшие шаги», — рассказал боксёр на пресс-конференции, видео которой размещено на официальном канале DAZN USA в YouTube.

Отметим, что в следующем месяце Головкину исполнится уже 37 лет.