Ромеро заявил, что Коста провалил допинг-тест, поэтому он подерётся с Соузой

Средневес UFC Йоэль Ромеро рассказал, почему сорвался его поединок с Пауло Костой.



По словам Ромеро, Коста не подерётся с ним, так как провалил допинг-тестирование от USADA. Йоэль заявил об этом на шоу Ариэля Хельвани.



Теперь 27 апреля Ромеро встретится с другим бразильцем — Роналдо Соузой. Их реванш возглавит турнир UFC on ESPN 3 в США.

Первый матч между кубинцем Ромеро и бразильцем Соузой состоялся декабре 2015-го. Тогда победу раздельным решением судей одержал Йоэль. Последний поединок Ромеро (13-3) прошёл в июне прошлого года, где он раздельным решением проиграл чемпиону Роберту Уиттакеру. Соуза (26-6) же последний раз заходил в октагон в ноябре 2018-го и сумел нокаутировал Криса Вайдмана в третьем раунде.