Макгрегор выпущен под залог, его адвокат сделал зявление

Самуэль Рабин, адвокат бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора прокомментировал арест своего клиента.



Ранее сообщалось, что Макгрегор покидал ночной клуб в понедельник, 11 марта, в пять утра. Неназванный поклонник пытался сделать фото с ирландцем на свой телефон, после чего Конор выбил аппарат из его рук и несколько раз топнул по нему. По словам полицейских, Макгрегор подобрал телефон стоимостью $1000 и ушёл с ним.

«Вчера вечером Конор Макuрегор был вовлечен в небольшую потасовку из-за мобильного телефона, которая привела к звонку в правоохранительные органы. Мистер МакГрегор высоко ценит реакцию полиции и обещает им полное сотрудничество в рамках этого дела», — цитирует Рабина MMA News.