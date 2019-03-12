Ломаченко: моя цель – объединить все четыре пояса лёгкого веса

Чемпион WBA и WBO в лёгком весе Василий Ломаченко прокомментировал поединок с Энтони Кроллой, который состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе.



«Прямо сейчас я легковес, но этот дивизион далеко не идеален для меня. Моя цель – объединить все четыре пояса, а потом посмотрим. Может быть, я вернусь в полулёгкий вес и стану там чемпионом во второй раз. Я не очень много знаю о Кролле. Знаю его по двум поединкам с Линаресом. Знаю, что он агрессивный боксёр, и мне нравятся соперники, которые идут вперёд.



Я готовлюсь так, как и обычно, мы тренируемся сильно. Я работаю уже несколько месяцев и постараюсь хорошо выступить для моих болельщиков. Я покажу свой лучший стиль и, надеюсь, всем понравится. Не знаю, буду ли доминировать над Кроллой. Не могу заглянуть в будущее. Всё будет зависеть от того, как он будет драться. Посмотрим», — цитирует Ломаченко BoxingScene.