Дэнис: Хабиб бросил в меня капу, и меня забрызгало слюнями

Боец Bellator Диллон Дэнис рассказал, что привело его к драке с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым после турнира UFC 229, на котором Хабиб победил спарринг-партнёра Диллона — Конора Макгрегора.

«Это началось в третьем или втором раунде. Я был за клеткой, и Хабиб начал показывать и говорить мне что-то. Я подумал, что этот парень сумасшедший. Я просто пытался сосредоточиться на своём друге, а он продолжал что-то говорить и ругаться. Как будто этот чувак сумасшедший. Даже между раундами он пялился и что-то болтал.

После завершения боя я был в шоке. Конор — один из моих самых близких друзей, партнёр по тренировкам, я очень забочусь о нём. И я почувствовал, что кто-то сильно ударил меня по спине. Я оглянулся назад, а это был Ризван Магомедов. Затем я обернулся и вижу, как Хабиб бросает в меня капу, и меня забрызгало слюнями. И я подумал: «Ну хорошо, иди сюда». В итоге он перепрыгнул через клетку, и случилось то, что случилось. Это было безумие", — цитирует Дэниса BJPenn.

Также Диллон выразил уверенность, что в реванше Макгрегор победит Нурмагомедова.