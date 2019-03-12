Макгрегор: терпение – это добродетель, над которой я продолжаю работать

Бывший чемпион UFC в лёгком и полулёгком весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал свой арест.

«Терпение в нашем мире – это добродетель, над которой я продолжаю работать. Я очень люблю своих фанатов. Спасибо вам всем!» – написал Макгрегор в своём «инстаграме».

Ранее сообщалось, что Макгрегор покидал ночной клуб Майами в понедельник, 11 марта, в пять утра. В этот момент неназванный поклонник попытался сделать с ирландцем фото на свой телефон, после чего Конор выбил аппарат из его рук и несколько раз топнул по нему. По словам полицейских, Макгрегор подобрал телефон стоимостью в $1000 и ушёл с ним. Макгрегор провёл под арестом несколько часов и был выпущен под залог в размере $ 12,5 тыс.