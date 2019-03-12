Нейт Диас высмеял фото, на котором Хабиб лежит в одной ванне с другими мужчинами

Боец UFC Нейт Диас опубликовал фотографию, на которой российский чемпион лёгкого веса UFC Хабиб Нурмагомедов лежит в одной ванне с другими мужчинами. В их числе — нынешние сокомандники Хабиба.

«Это самбо?» — подписал фото Диас.

Отметим, что Нурмагомедов является двукратным чемпионом мира по боевому самбо.

Хабиб и Нейт не в лучших отношениях. В 2015 году на турнире WSOF 22, где Хабиб поддерживал своего брата Абубакара, Диас и Хабиб вступили в стычку, развернувшуюся в драку между командами бойцов. В январе этого года Нейт и Нурмагомедов вступили в словесный конфликт на основе этого инцидента.



«Я дал тебе леща, и твоя команда ничего не сделала мне. Живите с этим», — заявил Нейт, прокомментировав слова Нурмагомедова о том, что Конору Макгрегору предстоит жить с позором от поражения на турнире UFC 229.



«Ты спрятался за охраной и сбежал, трус. Это понятно по видеозаписи. Мы просто размазали твою команду тем вечером», — ответил Хабиб.