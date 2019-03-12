Тактаров: все нормальные люди должны поддержать Макгрегора

Бывший российский боец Олег Тактаров прокомментировал арест экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора, который был арестован за то, что силой отобрал и разбил телефон фаната, который хотел с ним сфотографироваться.

«У мужчины бывают тяжелые дни. Бывает, когда тебе хочется быть одному или просто необходимо быть одному. В такие моменты ты осознаешь, что люди все равно будут лезть, самые невоспитанные и некультурные, и ты к этому готов. Он сейчас на пике. И что такое быть на его месте, вам не понять. У меня было полтора года ада. Когда ты идешь, а у тебя 20 человек на хвосте. Судить могут только бесхребетные.

В данный момент все спортсмены и нормальные люди должны его поддержать. Такое может случиться с каждым. Если человек хотел его сфотографировать, мы что, в зоопарке? Телефоном лезть, как будто вы животное. Обезьяне это не нравится, почему это должно Конору нравиться", — сказал Тактаров телеканалу «360».