Хабиб — 15-й в списке самых популярных спортсменов 2018 года по версии ESPN

Авторитетный спортивный портал ESPN опубликовал рейтинг наиболее популярных спортсменов 2018 года. Составлялся он исходя из популярности спортсменов в социальных сетях и поисковике Google. Кроме того, во внимание принимались их гонорары и рекламные доходы.

Согласно рейтингу, самым популярным спортсменом 2018 года стал форвард «Ювентуса» Криштиано Роналду. Из мира единоборств в топ-15 попали два спортсмена, и оба они представляют UFC.

Чемпион промоушена в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов занял пятнадцатое место. А экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, бывший соперник Нурмагомедова Конор Макгрегор занял пятое место в рейтинге.

Топ-10 спортсменов года по версии ESPN:



1. Криштиану Роналду (футбол)

2. Леброн Джеймс (баскетбол)

3. Лионель Месси (футбол)

4. Неймар (футбол)

5. Конор Макгрегор (ММА)

6. Роджер Федерер (теннис)

7. Вират Кохли (крикет)

8. Рафаэль Надаль (теннис)

9. Стефен Карри (баскетбол)

10. Тайгер Вудс (гольф)

11. Кевин Дюрант (баскетбол)

12. Поль Погба (футбол)

13. Махендра Дхони (Крикет)

14. Килиан Мбаппе (футбол)

15. Хабиб Нурмагомедов (ММА).