Нурмагомедов: как я до сих пор ни разу не проиграл? Всё дело в характере

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мыслями относительно своего идеального рекорда (27 побед в 27 профессиональных боях). На сегодняшний день россиянин считается в UFC одним из самых доминирующих бойцов всего ростера. Хабиб – единственный непобеждённый чемпион компании.



«Многие спрашивают меня, за счёт чего я до сих пор не потерпел ни одного поражения в октагоне. Всё дело в характере — биться до последнего и не пасовать перед трудностями. Для меня любое препятствие – это адреналин, это драйв».



25 февраля 2019 года Хабиб Нурмагомедов стал амбассадором Toyota в России. Боец уже принял участие в съёмках рекламной кампании внедорожников бренда с заводским тюнингом от автоспортивного подразделения TRD (Toyota Racing Development). В центре сюжета – жёсткий офф-роад, преодоление горных перевалов, скоростное маневрирование в грязи, прохождение каменных завалов и дрифт на берегу озера. По замыслу авторов ролика, Хабиб призван усилить эмоциональную составляющую новой дерзкой серии автомобилей Toyota.



«То же самое, что и в октагоне, я испытываю за рулём внедорожников Toyota TRD. Они буквально «заряжают» на внедорожные приключения», — добавил Нурмагомедов.

Хабиб и Сюдзи Суга Президент ООО «Тойота Мотор»