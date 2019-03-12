Тайсон Фьюри, вероятнее всего, проведёт поединок 8 июня

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри, вероятнее всего, следующий поединок проведёт 8 июня, сообщает Boxingtalk. Место проведения боя ещё не определено, также не совсем ясно, кто станет противником экс-чемпиона, но основной претендент на бой с Фьюри — Оскар Ривас.

Фьюри предыдущий поединок провёл в декабре 2018 года. На вечере бокса в Нью-Йорке Тайсон оспаривал титул по версии WBC с Деонтеем Уайлдером, и та встреча завершилась вничью. Ожидалось, что Фьюри сразу же проведёт и второй поединок с Уайлдером, но теперь планы изменились.

Что касается Риваса, то колумбиец предыдущий раз появлялся на ринге в январе этого года и неожиданно победил экс-претендента на титул чемпиона мира Брайанта Дженнингса.