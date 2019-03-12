Слушание по делу Макгрегора назначено на 10 апреля

Поздней ночью 12 марта мск стало известно, что экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор задержан полицией Майами. Ирландец оказался вовлечён в конфликт с одним из болельщиков. Фанат пытался сфотографировать Макгрегора, однако тот не позволил этого сделать и разбил телефон. В результате Конор был арестован, а уже позже выпущен под залог в размере $ 12,5 тыс.

Теперь же стала известна дата первого слушания по скандальному делу. Суд состоится 10 апреля, сообщает MMA Fighting. Напомним, это не первые проблемы с законом, с которыми сталкивается Макгрегор. Ранее он проходил по делу о нападении на автобус с участниками турнира UFC 223. За то правонарушение Конор выполнил общественные работы лишь несколькими днями ранее.