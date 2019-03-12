Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман перенёс операцию на колене, сообщает MMAJunkie. Хирургическое вмешательство прошло в Филадельфии, конкретная причина операции остаётся неизвестной. Менеджер спортсмена Али Абдель-Азиз не стал раскрывать подробности произошедшего.

Сроки восстановления Усмана также не определены. Но боец уже отметил, что вернётся в бою «сами знаете с кем». Очевидно, что Камару подразумевал бывшего временного чемпиона организации в полусреднем весе Колби Ковингтона.

2 марта 2019 года Камару Усман выступил на турнире UFC 235, который состоялся в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Там он встретился с Тайроном Вудли и сумел отобрать у того титул чемпиона, победив американца единогласным решением судей.