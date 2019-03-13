Головкин: считаю, что во втором бою с Альваресом победил я

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин признался, что он пересматривал свой второй поединок с Саулем Альваресом. После просмотра видео спортсмен убеждён, что мексиканцу в том бою победу отдали незаслуженно.

«Конечно, я смотрел бой. Считаю, что победил я, может кто-то с этим и не согласится. Как я понимаю бокс, считаю, что победил я. Если у нас с Саулем будет третий бой, думаю, он пройдёт иначе. Это будет более интересный бой, мы хорошо друг друга знаем и каждый из нас попробует поменять стратегию, чтобы завершить поединок досрочно.

Что касается моего отношения к Альваресу, то лично к нему у меня нет никакого негатива. Он такой же спортсмен, как и я. Просто хочу показать, что у бокса есть и другая сторона, не только коррумпированная", — рассказал Головкин в интервью, размещённом на YouTube-канале FightHype.