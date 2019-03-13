Густафссон: если не смогу победить Смита, возможно, мне уже ничего не светит

Полутяжеловес UFC Александр Густафссон высказался о потенциальном поединке с Энтони Смитом.



«Смит хороший панчер, он храбр, у него много боев за плечами и хорошая команда. Поединок с ним будет настоящим испытанием, и я подписался на него именно поэтому — чтобы бросить вызов самому себе. Когда я побью его, просто поднимусь в рейтингах. Если не смогу победить его — это будет значить, что, возможно, мне уже ничего не светит. Сейчас вообще не думаю о титуле. Я очень долгое время думал о титуле, и это было стрессом, всё время для меня существовал только титул, титул, титул.



Слишком долгие промежутки были между моими боями, теперь мне нужно просто немного отдохнуть, принять этот поединок сейчас и следующий после него, выступать почаще, стать лучше как боец и быть умнее. Мне всего 32 года, не думаю, что для этого спорта я уже слишком старый. Я могу ещё многое показать, моё тело восстановилось, чувствую себя хорошо, получаю удовольствие от тренировок.



Так что сейчас я просто принимаю этот поединок в Стокгольме, избиваю Энтони Смита, а там — посмотрим, какое испытание будет следующим. Сто процентов, именно это я чувствую сейчас: больше не думаю о том, что мне нужно подняться в рейтинге, чтобы стать претендентом. Просто буду принимать бой за боем, пытаться встретиться с лучшими бойцами и получать от этого удовольствие», — цитирует Густафссона MMA Fighting.