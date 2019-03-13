Коста: мне не нужен допинг, чтобы быть новой бразильской звездой MMA

Средневес UFC Пауло Коста отрицает обвинения в нарушении допинга и провале теста на запрещённые препараты. Ранее об этом заявил боец его дивизиона Йоэль Ромеро, сообщив, что его следующим соперником станет Жакаре Соуза, из-за того что Пауло провалил допинг-тест.

«Я наиболее часто тестируемый бразильский боец в UFC. И я никогда не проваливал допинг-тест. Этого не произошло и в этот раз. Мне не нужны запрещённые вещества, чтобы показывать хорошие результаты и быть новой бразильской звездой спорта, которой я являюсь уже сейчас», — цитирует Косту MMA Junkie.

Отметим, что UFC изменила свою антидопинговую программу в июле прошлого года. Организация прекратила сообщать о потенциальных нарушениях до разрешения дел.