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Нурмагомедов: фальшивые игры, но люди верят — так работает шоу-бизнес

Нурмагомедов: фальшивые игры, но люди верят — так работает шоу-бизнес
Бокс/ММА / ММА

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал новый пост в «Твиттере».

«Фальшивые игры, но люди верят в это, пишут об этом, обсуждают. Так работает шоу-бизнес», — написал Нурмагомедов.

Вероятнее всего, таким образом Хабиб прокомментировал инцидент, произошедший с его бывшим соперником Конором Макгрегором, который был арестован в Майами. Ирландский боец UFC разбил телефон фаната, который хотел сфотографироваться с ним. В результате Конор был арестован, а через несколько часов его выпустили под залог в размере $ 12,5 тыс.

Поединок Нурмагомедова и Макгрегора состоялся в октябре прошлого года на турнире UFC 229. Бой завершился победой Хабиба болевым приёмом в четвёртом раунде. Россиянин защитил титул в лёгком весе.

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