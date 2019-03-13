Головкин: иногда боксёры с поясами не являются лучшими

Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин прокомментировал контракт со стриминговой платформой DAZN на шесть поединков.

«Я был свободным агентом, и DAZN предоставил мне лучшую платформу. Я думаю, что в будущем DAZN станет домом для всех боксёров. Не секрет, что у меня были предложения от других компаний. Сейчас у меня появился партнёр, который позволит мне продвигать бойцов из GGG Promotions и меня как бойца. И это не только Казахстан. Я говорю о молодых бойцах из Восточной Европы и Азии. Посмотрите на Мэнни Пакьяо. Кто бы мог подумать, что парень с Филиппин может стать суперзвездой?

Люди понимают, что вокруг титулов много политики. Идея не в том, чтобы собрать все пояса, а в том, чтобы стать лучшим. Но иногда боксёры с поясами не являются лучшими», — цитирует Головкина The Ring.