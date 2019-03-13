Джонсон: хочу за бой с Джонсом больше миллиона долларов плюс процент от PPV

Завершивший карьеру Энтони Джонсон рассказал, при каких условиях вернётся в бои, чтобы провести поединок с чемпионом полутяжёлого веса UFC Джоном Джонсом.

«Джон и я должны были драться четыре года назад. Если бой, который должен был состояться четыре года назад, всё ещё остаётся горячей темой, то его цена не полмиллиона долларов. Это достойно каждой копейки, которую ты заслуживаешь. Скажем так, я хочу за этот бой больше миллиона плюс процент от PPV.

В конце концов, все выиграют от нашего боя. Понятное дело, что организация. Бойцы, потому что им заплатят, а фанаты, потому что они увидят тот поединок, который хотели. Я действительно могу победить Джонса. Я искренне верю, что могу победить кого угодно. Я боец, и я должен верить в свои навыки», — цитирует Джонсона