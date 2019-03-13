Белфорт: мой бой с Роем Джонсом будет историческим, как бой Али с Форманом

Боец ONE Championsip Витор Белфорт прокомментировал поединок с экс-чемпионом мира по боксу Роем Джонсом, который должен пройти по «особым правилам»,

«Я очень доволен контрактом с ONE, и мы собираемся сделать то, чего никогда раньше не было. Прямо сейчас мы ведём переговоры с Роем Джонсом-младшим. Мы организуем самый большой бой между боксом и ММА.

Рой — легенда бокса, и он заслужил возможность запустить новую эру в этом спорте, как я в своём. Лучшего способа сложить всё это воедино и не придумаешь. Мы хотим сделать то, чего никогда раньше не делали. Мы создадим что-то новое. Я очень взволнован. Я верю, что этот бой может сделать историю в единоборствах, как Джордж Форман и Мохаммед Али, когда они провели бой в Африке", — цитирует Белфорта MMA Mania.



Витор отметил, что его бой с Джонсом не будеи «цирком» или «фрик-шоу», как поединок Флойда Мейвезер против Конора Макгрегора.

