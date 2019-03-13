Нурмагомедов: я, Тухугов и Абубакар будем драться в сентябре

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что следующий бой проведёт в сентябре, как и его партнёры по команде боец UFC Зубайра Тухугов и боец PFL Абубакар Нурмагомедов.



«Я, Зубайра Тухугов и Абубакар будем драться в сентябре. С кем – пока неизвестно», – приводит слова Хабиба в своём «инстаграме» журналист Азамат Бостанов.



Напомним, на данный момент Хабиб и Абубакар Нурмагомедовы, а также Тухугов отбывают дисквалификацию за драку после турнира UFC 229.

Хабиб был отстранён на девять месяцев и был оштрафован на полмиллиона долларов. Он может вернуться в октагон UFC в июле. Зубайра и Абубакар получили годичные дисквалификации и штраф в размере $ 25 тыс. Их отстранения заканчиваются в октябре.