Гарсия: у меня есть всё для победы над Спенсом

16 марта в Арлингтоне (штат Техас, США) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет поединок чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе Эррола Спенса и чемпиона мира в лёгком весе Майки Гарсии. В преддверии поединка Гарсия поделился своими ожиданиями от предстоящего боя. По словам Гарсии, у него есть всё необходимое для победы над оппонентом.



«У меня есть всё необходимое для победы над Спенсом — тайминги, скорость, работа ногами, защита. У меня есть все необходимые навыки для победы над Эрролом Спенсом.

Я мог бы согласиться на более лёгкие поединки, но они неспособны разжечь во мне огонь. Бой со Спенсом на это способен», — приводит слова Майки Гарсии BoxingNews24.