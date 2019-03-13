Шеремета: предложения на бой с Головкиным пока не поступало

Польский боксёр Камиль Шеремета подчеркнул, что не получал предложения о бое с Геннадием Головкиным.



«Бой с Головкиным? Жду предложения. Пока предложения не поступало, но если такая возможность появится, обязательно воспользуюсь ею. Я уже говорил, что от таких боёв не отказываются. Именно ради таких поединков я тренируюсь и работаю над собой уже долгие годы.



Сейчас я не думаю о деньгах. Когда появится предложение, буду отталкиваться от него. За бой с таким соперником можно получить больше, чем я зарабатывал до этого. Сейчас Головкин за счёт контракта с DAZN будет зарабатывать миллионы, так что его соперникам тоже будет не на что жаловаться», — приводит слова Камиля Шереметы RingPolska.

Следующим соперником Головкина может стать Шеремета