Вудли: Усман не сделал ничего особенного

Бывший чемпион UFC Тайрон Вудли в очередной раз раскритиковал выступление Камару Усмана в их очном поединке.



«Камару Усман не сделал ничего особенного. Он не показал потрясающего выступления. Как я уже сказал, он отлично сохраняет хладнокровие, учитывая то, что у него не очень большой опыт выступлений. Он никогда раньше не выступал с кем-то моего уровня.



Холодная голова и умение следовать плану на поединок — его лучшие черты. Он не нанёс ни одного сумасшедшего удара, которого бы мы не видели раньше. Он не смог провести оригинальный тейкдаун. Это была классика чего-то непонятного», — приводит слова Тайрона Вудли MMANews.



Камару Усман победил Вудли и отобрал у него титул чемпиона в полусреднем весе.