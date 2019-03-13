Понсиниббио: нокаутирую Вудли, а затем пойду за Камару Усманом

Боец UFC Сантьяго Понсиниббио подчеркнул, что планирует в ближайшее время получить титульный поединок. По его словам, в следующем поединке он хочет встретиться с Тайроном Вудли.



«Тайрон Вудли получил титульный поединок, имея счёт 5-2 в промоушене UFC. Я выиграл семь поединков в организации подряд. Я проделал большую работу, намного большую, чем Тайрон Вудли. Уверен, что готов к поединку с ним. Дос Аньос избегает меня, так что Вудли — единственный и лучший вариант. Я нокаутирую Тайрона Вудли, а затем пойду за Камару Усманом», — приводит слова Понсиниббио MMAFighting.



В последний раз в октагон Понсиниббио выходил в октябре 2018 года. Он нокаутом победил нила Магни. Эта победа стала для него седьмой в поединках под эгидой UFC.