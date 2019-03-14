Уайт объяснил, почему Фергюсон не дерётся за пояс

Президент UFC Дэна Уайт раскрыл причину отказа Тони Фергюсона от поединка за временный титул в лёгком весе. По словам Дэны, причиной отказа Фергюсона стали личные проблемы.



«Тони прямо сейчас приходится иметь дело с множеством личных проблем, и он не может драться. Надеюсь, что всё разрешится для него, и он сможет вернуться к делу», — приводит слова Дэны Уайта Bloodyelbow.

Сам Фергюсон опубликовал твит, в котором утверждает, что ему угрожали и он опасается за безопасность своей семьи.

Напомним, что за титул временного чемпиона лёгкого дивизиона будут драться Дастин Порье и обладатель титула полулёгкого дивизиона Макс Холлоуэй. Их поединок состоится 13 апреля в Атланте (США) на турнире UFC 236.