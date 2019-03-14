Чемпион M-1 Мовсар Евлоев стал бойцом UFC и дебютирует на турнире в Питере

Российский боец Мовсар Евлоев объявил о подписании контракта с UFC. По его словам, дебютный поединок в новом промоушене он проведёт на турнире UFC в Санкт-Петербурге, который пройдёт 20 апреля.

«Уже долгое время ходили слухи, что меня подписали в UFC и я буду биться на турнире в Санкт-Петербурге. Я хотел бы развеять все сомнения, потому что сегодня всё стало официальным! Следующая остановка — Санкт-Петербург! Отныне я боец UFC! Надеюсь на вашу поддержку, друзья!» — написал Евлоев в «Инстаграме».

Отметим, что Мовсар переходит в UFC в статусе чемпиона легчайшего веса M-1 Global. Всего на его счету 10 поединков. Во всех из них 25-летний боец из Ингушетии одержал победы. Последний бой Евлоева прошёл в июле прошлого года, когда он нокаутировал Рафаела Диаса и защитил титул M-1.