Джоджуа: были предложения от Bellator, но у меня были планы биться именно в UFC

Боец Лиана Джоджуа, которая подписала контракт с UFC, заявила, что у неё были предложения от других организаций.

«Предложений было много, от разных лиг, некоторые названия я просто не запомнила. Из самого последнего, „Битва на Волге“ — бой за титул, но предложение было не очень выгодным, у соперницы был не самый хороший рекорд, а мы думали подраться с кем-то более высокого уровня. Плюс, имея пояс Fight Nights Global, я хотела расти дальше, но понижать планку из-за этого предложения меня не совсем устроило.

Из иностранных промоушенов: были предложения от Bellator, и условия были не хуже чем у UFC. Но у меня были планы биться именно в лучшей лиге. В итоге мы с командой ждали и планировали подписаться именно туда. Как говорится, терпеливому достаётся лучшее. Было предложение подраться у меня на родине в Грузии на большом турнире через месяц. Я хотела порадовать своих земляков хотя бы одним боем, но контракт из США пришёл раньше, чем я приступила к подготовке к новому поединку. В итоге мы решили, что тянуть больше не стоит.



В UFC намерена выступать в весовых категориях 57 и 61 кг. Возможно, я начну с 61 и перейду в 57, а может, я буду в двух категориях, пока я точно это не решила. Посмотрим. Изначально я иду туда как боец весовой категории до 61 кг. Я готова драться с любой, кого мне предложит UFC. У меня есть пожелания, но пока я планирую ждать предложений от организаторов», — цитирует Джоджуа её официальная группа в соцсети «ВКонтакте».