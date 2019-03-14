Братья Токовы выступят на турнире Bellator 218

Братья Анатолий и Владимир Токовы проведут поединки на турнире Bellator 218, который состоится 22 марта в Такервилле (США). Об этом сообщает MMA Fighting.



Средневес Анатолий Токов (27-2-0) в последнем бою победил бывшего чемпиона дивизиона Александра Шлеменко. Его следующим оппонентом станет экс-боец UFC Геральд Харрис (25-7-1).

Легковес Владимир Токов (3-0) дебютирует в Bellator поединком против Кайла Уокера (7-4).



Отметим, что на Bellator 218 выступит ещё один россиянин — Валентин Молдавский (7-1-0).



Кард Bellator 218 выглядит следующим образом:



Эммануэль Санчез — Георгий Караханян

Валентин Молдавский — Линтон Вассел

Майкл Шипман — Храчо Дарпинян

Анатолий Токов — Геральд Харрис

Владимир Токов — Райан Уокер

Джон Макапа — Кевин Грум

Джонни Эблен — Чонси Фоксворт

Нейшн Гибрик — Николас Пейдж

Малин Херманссон — Виктория Леонардо

Аарон Викерс — Исайа Гутьеррес

Кай Беннет — Дебора Кузьмин

Норбет Новеньи — Уильям Лавин

Кристиан Эдвардс — Роман Уэрта

Крейг Файрли — Луис Эривс.