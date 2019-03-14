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Братья Токовы выступят на турнире Bellator 218

Братья Токовы выступят на турнире Bellator 218
Бокс/ММА / ММА

Братья Анатолий и Владимир Токовы проведут поединки на турнире Bellator 218, который состоится 22 марта в Такервилле (США). Об этом сообщает MMA Fighting.

Средневес Анатолий Токов (27-2-0) в последнем бою победил бывшего чемпиона дивизиона Александра Шлеменко. Его следующим оппонентом станет экс-боец UFC Геральд Харрис (25-7-1).

Легковес Владимир Токов (3-0) дебютирует в Bellator поединком против Кайла Уокера (7-4).

Отметим, что на Bellator 218 выступит ещё один россиянин — Валентин Молдавский (7-1-0).

Кард Bellator 218 выглядит следующим образом:

Эммануэль Санчез — Георгий Караханян
Валентин Молдавский — Линтон Вассел
Майкл Шипман — Храчо Дарпинян
Анатолий Токов — Геральд Харрис
Владимир Токов — Райан Уокер
Джон Макапа — Кевин Грум
Джонни Эблен — Чонси Фоксворт
Нейшн Гибрик — Николас Пейдж
Малин Херманссон — Виктория Леонардо
Аарон Викерс — Исайа Гутьеррес
Кай Беннет — Дебора Кузьмин
Норбет Новеньи — Уильям Лавин
Кристиан Эдвардс — Роман Уэрта
Крейг Файрли — Луис Эривс.

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