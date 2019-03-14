Источник: UFC планирует бой Нурмагомедова и Нейта Диаса в сентябре 2019 года

Журналист Dizz in Indy, инсайдер ММА, подчеркнул, что UFC планирует поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Нейтом Диасом в сентябре 2019 года.



«Информация из двух различных источников в Лас-Вегасе гласит, что бой между Хабибом Нурмагомедовым и Нейтом Диасом обсуждается на сентябрь», — написал в своём «твиттере» инсайдер.



Ранее Хабиб Нурмагомедов заявил, что следующий бой проведёт в сентябре, как и его партнёры по команде — боец UFC Зубайра Тухугов и боец PFL Абубакар Нурмагомедов.



На данный момент Хабиб и Абубакар Нурмагомедовы, а также Тухугов отбывают дисквалификацию за драку после турнира UFC 229.



Хабиб был отстранён на девять месяцев и оштрафован на полмиллиона долларов. Он может вернуться в октагон UFC в июле. Зубайра и Абубакар получили годичные дисквалификации и штраф в размере $ 25 тыс. Их отстранение заканчивается в октябре.