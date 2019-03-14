А. Емельяненко следующий бой проведёт 10 мая на турнире «Битва на Волге 11»

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко следующий поединок проведёт 10 мая на турнире «Битва на Волге 11». Имя соперника пока неизвестно. Об этом сообщил боец в своём «инстаграме».



«Мой следующий бой состоится 10 мая. Турнир называется «Битва на Волге 11». Оппонента пока не знаю. Когда узнаю, кого буду бить, я с вами поделюсь информацией. Хорошего дня и отличного настроения», — сказал Александр Емельяненко.

Вскоре после этой информации RCC официально объявила о расторжении контракта с Емельяненко.



Напомним, 1 марта Александр Емельяненко в состоянии алкогольного опьянения пытался скрыться от полиции. В результате он спровоцировал ДТП, в которое были вовлечены ещё два транспортных средства.