Смоляков встретится с Грегом Харди на турнире UFC on ESPN 3

Российский боец ММА Дмитрий Смоляков проведёт поединок в UFC с бывшим игроком NFL Грегом Харди на турнире UFC on ESPN 3, который состоится 27 апреля, сообщает MMAFighting.



Ранее российский боец планировал выступать в польской организации KSW, однако получил предложение от UFC, на которое ответил согласием.



Смоляков провёл 11 поединков в ММА и одержал девять побед. В последний раз он выходил в клетку 25 января 2019 года и победил Евгения Бову приёмом. Грег Харди дебютировал в UFC на турнире UFC on ESPN в январе, однако был дисквалифицирован за запрещённый удар коленом. Победа была присуждена его сопернику, Аллену Краудеру. На счету Грега Харди четыре боя в профессиональных смешанных единоборствах.