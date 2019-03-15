Биспинг — об инциденте с Макгрегором: иногда мне хочется сделать то же самое

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг прокомментировал инцидент с бойцом UFC Конором Макгрегором, который разбил телефон фаната, так как тот хотел сфотографироваться с ним.

«Посмотрите на Канье Уэста, он выхватил чей-то телефон в аэропорту Лос-Анджелеса и разбил его, но при этом Канье не арестовали. Так что я вам скажу, что парень, который написал заявление, просто м… к. Я не пытаюсь защищать Конора, просто говорю как есть. Он очень, очень знаменитый человек. Ему приходится иметь дело с подобным дерьмом каждый день. Кто знает, должно быть, это уже просто достало его.



Я читал, что это произошло в 5 утра. Ты пришёл в бар, немного пьян. И тебе не хочется, чтобы все подряд снимали, как ты выглядишь выпившим в 5 утра. Ты говоришь: «Нет, приятель. Извини, но я бы предпочёл не фотографироваться».



Иногда ты просто не готов к долбаным камерам, потому что знаешь, что это попадёт в «Инстаграм», разлетится повсюду, все это увидят и будут показывать друзьям. Ты говоришь, мол, давай просто пожмём руки и немного поболтаем, я уверен, что настоящее общение будет чем-то более ценным для тебя. Но все хотят что-то для «Инстаграма».



И тогда Конор психанул, схватил телефон и разбил его. Это не такое уж большое дело. Некоторые перебарщивают. Со мной тоже такое случается. Ты говоришь: «Ладно, чувак. Убирай камеру». Но они просто не слушают тебя. Конор сделал то же, что и мне иногда хочется сделать — выхватить чей-то телефон и разбить его», — цитирует Биспинга BJPenn.