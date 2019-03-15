Определены полуфинальные поединки чемпионата Европы по боксу среди юниоров

8 марта во Владикавказе стартовало первенство Европы по боксу среди юниоров и юниорок 19-22 лет. По итогам поединков во вторник и среду 15 российских боксёров вышли в полуфинальную стадию соревнований. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.



Владислав Иванов (91 кг) одержал победу в поединке с Ахмедом Хагагом из Австрии — 5:0.

Володя Мнацаканян (49 кг) раздельным решением победил Евгения Овсянникова из Украины — 3:2.

Сергей Ярулин (56 кг) выиграл у Джанлуки Руссо из Италии — 5:0.

Алан Абаев (64 кг) нанес поражение Эдриану Тиаму Креусу из Испании единогласным решением судей — 5:0.

Алексей Семыкин (75 кг) досрочно победил Габриэля Доссана из Ирландии ввиду отказа секундантов в третьем раунде.

Беслан Хамзаев (60 кг) выиграл у Роберта Джитару из Румынии — 5:0.

Вахид Аббасов (69 кг) единогласным решением победил Билли Лилджеквиста из Швеции.



Андрей Косенков (81 кг) уступил Сэмми Ли из Уэльса единогласным решением судей.

Владислав Муравин проиграл Махаммаду Абдуллаеву из Азербайджана — 0:5.



Ранее Екатерина Пальцева, Наталия Сычугова, Анастасия Артамонова, Гелюса Галиева, Екатерина Дыннник, Анастасия Шамонова вышли в полуфинал. Со стадии 1/2 финала выступления также начнут Мария Шишмарева и Кристина Ткачева.



В четверг во Владикавказе выходной день. В пятницу состоятся первые полуфиналы.



Екатерина Пальцева (48 кг) выйдет на ринг с Эми-Мари Тодоровой из Болгарии. Анастасия Артамонова (54 кг) будет боксировать с Аной Хунжуа из Грузии. Соперницей Наталии Сычуговой (69 кг) станет Бусеназ Сурменели из Турции. Мария Шишмарева (81 кг) встретится с Тугбой Оз из Турции. Володя Мнацаканян выйдет на ринг с Руфатом Хусуновым из Азербайджана. Сергей Ярулин (56 кг) будет боксировать с Артушем Гомтсяном из Грузии. Алан Абаев (64 кг) проведёт бой с Александром Парашивом из Молдавии. Алексей Семыкин (75 кг) встретится с Дмитрием Рыбалко из Украины. Соперником Владислава Иванова (91 кг) станет Сохеб Буафи из Франции.



Первенство Европы по боксу среди юниоров и юниорок 19-22 лет проходит во Владикавказе с 8 по 17 марта. В турнире принимают участие более 270 боксёров из 38 стран.