Дело Ковалёва об избиении женщины могут рассмотреть до конца 2019 года

Эгис Климас, менеджер российского чемпиона Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва, сообщил, что разбирательство по делу о возможном избиении спортсменом женщины может затянуться до конца 2019 года.

«Что касается суда, то, думаю, это может растянуться до конца года. Но у нас уже есть определённая информация по данному процессу», — цитирует Климаса ТАСС.



Ранее американская модель Джейми Фронтс обвинила Ковалёва в нападении с применением насилия, подав иск на $ 8 млн.

Полиция штата Калифорния (США) задержала Ковалёва 9 июня 2018 года по подозрению в избиении женщины. Россиянину предъявили обвинение в нападении с применением силы, которое привело к серьёзным телесным повреждениям. Боксёру грозит четыре года лишения свободы. На первых слушаниях в суде 35-летний Ковалёв не признал вину.

В активе Ковалёва 33 победы, 28 из них были одержаны нокаутом.