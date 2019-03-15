Уайлдер может отклонить предложение DAZN на $ 100 млн

Чемпиону WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер может не принять предложенный ему контракт стриминговой платформой DAZN.

«Уайлдер объявит о своём решении во вторник, но ожидается, что он отклонит предложение DAZN. На этой неделе руководство DAZN приняло решительные меры, чтобы подписать Деонтея и предложило ему сделку более чем на $ 100 млн», — цитирует журналиста Криса Манникса Boxingnews24.

Ранее о подписании контракта между DAZN и Уайлдером сообщил инсайдер Майк Коппингер.

«Вчера был окончательно согласован контракт DAZN с Деонтеем Уайлдером. Он получит $ 100 млн за три следующих поединка, если верить нашим источникам. Сумма будет распределена следующим образом — $ 20 млн он получит за обязательную защиту титула с Домиником Бризилом, а ещё $ 80 млн за два поединка с Энтони Джошуа», — заявил Коппингер.