Спенс: я намерен зачистить полусредний дивизион, очередь дойдёт и до Кроуфорда

Чемпион IBF в полусреднем весе Эррол Спенс-младший открыт для боя с обладателем титула WBO в этой же категории Теренсом Кроуфордом.

«Если мы оба будем продолжать выступать так, как сейчас, то этот мой бой с Кроуфордом должен произойти. Я намерен зачистить весь полусредний дивизион. До каждого дойдёт свой черёд», — приводит слова Эррола Спенса-младшего BoxingScene.

Эррол отметил, что финансовая выгода от его поединка с Теренсом будет настолько велика, что их промоутеры найдут точки соприкосновения и организуют этот поединок.

Напомним, что в следующем бою Спенс встретится с чемпионом WBC в лёгком весе Майки Гарсией. Матч состоится в Арлингтоне (штат Техас, США) и пройдёт в полусредней весовой категории.