Ковалёв припугнул Ярда, пообещав расправиться с ним

Российский чемпион WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв обратился к своему будущему сопернику — британцу Энтони Ярду.

«Ну что, [конец] тебе, мальчик! #КовалёвЯрд», — написал Ковалёв в «Инстаграме».

Ранее WBO официально назначила поединок между этими боксёрами. В организации заявили, что у сторон есть 30 дней для переговоров и достижения соглашения. В ином случае будут назначены промоутерские торги с минимальной ставкой в размере $ 300 тыс.

Напомним, что последний поединок 35-летнего Ковалёва состоялся в прошлом месяце. Он единогласным решением победил Элейдера Альвареса в реванше и вернул себе титул WBO. Эта победа стала для Сергея 33-й. Также у него три поражения и одна ничья.



В этом месяце 27-летний Ярд техническим нокаутом в пятом раунде одолел Трэвиса Ривза. Энтони выиграл во всех 18 боях, 17 из них нокаутами.