В Дагестане раскритиковали идею построить арену в честь Хабиба в форме папахи

В Республике Дагестан не оценили инициативу местных архитекторов построить в честь чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова спортивную арену.

По мнению архитекторов, комплекс должен иметь форму папахи. Они считают, что Нурмагомедов своими победами прославил этот национальный головной убор народов Кавказа. По проекту арена будет вмещать семь тысяч зрителей. Кроме ринга в нём будут тренировочные залы, парк, гостиница и музей выдающихся спортсменов Дагестана. Ночью здание будет подсвечиваться и выглядеть как летящий орел.

Однако, как сообщает «Комсомольская правда», жители Дагестана «в один голос заявляют, что республике надо развивать не спорт, а более важные направления — образование, медицину».

«Опомнитесь! Дагестан должен показать, что кроме кулаков у наших ребят есть мозги! Ничего не имею против, но больницу городскую хотели закрыть из-за недостаточного финансирования, а новую арену — пожалуйста», — заявил местный житель.

Это прокомментировал креативный директор проекта Вадим Мацковяк.

«Мы показали проект инвесторам из Дагестана. Им понравился, но местным, как мы судим по откликам, не очень. Конечно, мы видим его воплощение на родине Нурмагомедова, но он не привязан к республике. Поэтому арена может появиться в другом месте даже как цирк или концертный зал», — сказал Мацковяк.